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    ​В Донецке в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей

    Артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Донецкой области в результате обстрелов сегодня, 1 февраля, погибли 7 мирных жителей, еще 6 получили ранения.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области.

    "За минувшие сутки массированному артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район. По состоянию на первую половину дня 1 февраля известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях. Полной информации о пострадавших пока нет вследствие перебоев со связью. На передовой линии боевых действий продолжают работать сотрудники милиции", - говорится в сообщении.

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