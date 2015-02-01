​В Донецке в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Донецкой области в результате обстрелов сегодня, 1 февраля, погибли 7 мирных жителей, еще 6 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области.

"За минувшие сутки массированному артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район. По состоянию на первую половину дня 1 февраля известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях. Полной информации о пострадавших пока нет вследствие перебоев со связью. На передовой линии боевых действий продолжают работать сотрудники милиции", - говорится в сообщении.