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    ​В Донбассе 1460 человек числятся пропавшими без вести

    399 находятся в плену

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Пропавшими без вести в Донбассе числятся 1460 человек, 399 находятся в плену.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

    "Вы, наверно, знаете, эта цифра была озвучена: без вести пропавших 1460 человек. Кроме того, тысячи погибших. 399 человек находятся в плену", - сказал он в Минске после встречи контактной группы.

    "Представляете, какая проблема. Уже одно то, что решили заняться этим вопросом нас радует", - подчеркнул Кучма.

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