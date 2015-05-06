​В Донбассе 1460 человек числятся пропавшими без вести

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Пропавшими без вести в Донбассе числятся 1460 человек, 399 находятся в плену.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

"Вы, наверно, знаете, эта цифра была озвучена: без вести пропавших 1460 человек. Кроме того, тысячи погибших. 399 человек находятся в плену", - сказал он в Минске после встречи контактной группы.

"Представляете, какая проблема. Уже одно то, что решили заняться этим вопросом нас радует", - подчеркнул Кучма.