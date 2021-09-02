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В Доминикане выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса

В Доминикане выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса Несколько случаев заражения штаммом коронавируса B.1.621, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI), обозначив буквой греческого алфавита "мю", были выявлены в
Другие страны
2 сентября 2021 г. 09:21
В Доминикане выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса

Несколько случаев заражения штаммом коронавируса B.1.621, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI), обозначив буквой греческого алфавита "мю", были выявлены в Доминиканской Республике этим летом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с мая случаи инфицирования штаммом были выявлены в столичном регионе Санто-Доминго, а также в городах Бахоруко, Бараона и Асуа в южной части страны. О количестве заразившихся не сообщается.

Штаммы группы VOI, как отмечают в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействие иммунитета, а также избегать диагностики и терапии".

По официальным данным, в Доминиканской Республике с населением 10,84 млн человек насчитывается более 350 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 4 008 человек. Две дозы вакцины на настоящий момент получили более 4,6 млн граждан.

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