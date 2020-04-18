​В Доминикане продлили комендантский час до конца месяца

Президент Доминиканской республики Данило Медина принял решение продлить комендантский час в стране до 30 апреля на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в указе, опубликованном пресс-секретарем правительства Роберто Родригесом Марченой.

"Продлевается комендантский час с 17:00 до 6:00 на всей территории страны до четверга, 30 апреля 2020", - говорится в указе.

Кроме того, до конца апреля в силе остаются принятые 17 марта меры социального дистанцирования.

По последней информации минздрава, число случаев заражения COVID-19 в стране составляет 4 126, скончались 200 человек.