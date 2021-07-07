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В Доминикане приостановили воздушное сообщение с Гаити

В Доминикане приостановили воздушное сообщение с Гаити Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза.
Другие страны
7 июля 2021 г. 21:50
В Доминикане приостановили воздушное сообщение с Гаити

Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Совет гражданской авиации в силу полномочий, предоставленных ему законом, в эту среду, 7 июля, издал постановление № 144-2021, на основании которого приостанавливаются воздушные перевозки в Республику Гаити и из неё", - говорится в сообщении.

В исключительных случаях самолетам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Ла-Исабела для перевозки граждан Доминиканской Республики и аккредитованного иностранного дипломатического персонала.

Министерство обороны Доминиканской республики по итогам заседания совета безопасности проводит наземную, морскую и сухопутную операцию для защиты границы с Гаити, чтобы предотвратить исход гаитян после убийства президента Ж.Моиза и возможные беспорядки.

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