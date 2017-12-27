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    В Доминикане люди отравились самодельным алкоголем

    Есть информация, что от отравления аналогичным алкоголем несколько человек умерли на Гаити

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Самодельным алкоголем отравились более 30 жителей Доминиканской Республики. 12 из них скончались.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

    Инцидент произошел в граничащей с Гаити западной провинции Элиас-Пинья. Ромом с большим количеством этанола отравились 32 человека. По информации властей, алкоголь приобретался в городе Лос-Какаос.

    В настоящее время власти пытаются выяснить, кто продавал гражданам смертоносный напиток. Также есть информация, что от отравления аналогичным алкоголем несколько человек умерли на Гаити.

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