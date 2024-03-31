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В доме президента Перу прошли обыски по "делу Rolex" 

В доме президента Перу прошли обыски по "делу Rolex"  В доме президента Перу Дины Болуарте и в резиденции главы государства прошли обыски из-за дела о незадекларированной коллекции люксовых часов.
Другие страны
31 марта 2024 г. 01:14
В доме президента Перу прошли обыски по делу Rolex 

В доме президента Перу Дины Болуарте и в резиденции главы государства прошли обыски из-за дела о незадекларированной коллекции люксовых часов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Густаво Адрианзен, чьи слова приводит портал RPP.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) с санкции верховного судьи прибыли в резиденцию президента в 4:29 утра по местному времени (13:29 - бакинское).

По данным портала, дверь представителям прокуратуры не открыли, из-за чего полицейским пришлось применить таран. Болуарте дома не оказалось, на месте были ее адвокаты.

Прокурор Халви Колчадо заявил журналистам, что обыск в резиденции будет проходить конфиденциально. "Позже прокуратура сообщит о том, что изъято", - подчеркнул он.

До этого, генпрокуратура Перу подала запрос в Верховный суд в связи с предполагаемым незаконным обогащением президента Болуарте, а также с хранением ею незадекларированных дорогостоящих часов.

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Версия на азербайджанском языке Peru Prezidentinin evində “Rolex işi” ilə bağlı axtarış aparılıb

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