В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски

В домах временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после вступления в должность.

В домах временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после вступления в должность.

Как сообщает Report , информацию об этом телеканалу CBS News подтвердил сам Донлон.

"Федеральные власти... получили ордера на обыск в моих домах. Они изъяли материалы, которые попали ко мне примерно 20 лет назад и не связаны с моей работой в полицейском управлении Нью-Йорка", - заявил он.

В прошлом Донлон руководил национальным центром по угрозам ФБР, а также управлением внутренней безопасности Нью-Йорка. Он участвовал в расследовании терактов во Всемирном торговом центре в 1993 году и в американских посольствах в Африке в 1998 году.