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В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски

В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски В домах временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после вступления в должность.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 15:04
В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски

В домах временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после вступления в должность.

Как сообщает Report, информацию об этом телеканалу CBS News подтвердил сам Донлон.

"Федеральные власти... получили ордера на обыск в моих домах. Они изъяли материалы, которые попали ко мне примерно 20 лет назад и не связаны с моей работой в полицейском управлении Нью-Йорка", - заявил он.

В прошлом Донлон руководил национальным центром по угрозам ФБР, а также управлением внутренней безопасности Нью-Йорка. Он участвовал в расследовании терактов во Всемирном торговом центре в 1993 году и в американских посольствах в Африке в 1998 году.

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Версия на английском языке FBI raids homes of NYC's acting police commissioner Thomas Donlon
Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkun polis komissarının evində axtarış aparılıb

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