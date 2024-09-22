В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски

В домах временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после вступления в должность.
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"Федеральные власти... получили ордера на обыск в моих домах. Они изъяли материалы, которые попали ко мне примерно 20 лет назад и не связаны с моей работой в полицейском управлении Нью-Йорка", - заявил он.
В прошлом Донлон руководил национальным центром по угрозам ФБР, а также управлением внутренней безопасности Нью-Йорка. Он участвовал в расследовании терактов во Всемирном торговом центре в 1993 году и в американских посольствах в Африке в 1998 году.