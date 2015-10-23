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    ​В домах экс-премьера Молдавии были обнаружены боеприпасы

    В ближайшее время будет проведена проверка достоверности разрешения на хранение оружия

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ходе обысков домов бывшего премьер-министра Молдавии, лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата прокуроры нашли оружие и боеприпасы, а также дорогостоящие часы и банковские карты.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил прокурор Виталий Галеру.

    «Следствию еще предстоит проверить законность приобретения дорогостоящих предметов, наличие на картах денег и их происхождение», — отметил прокурор.

    По его словам, в ближайшее время будет проведена проверка выписок с банковских счетов, а также достоверность разрешения на хранение оружия. 

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