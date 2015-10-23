​В домах экс-премьера Молдавии были обнаружены боеприпасы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В ходе обысков домов бывшего премьер-министра Молдавии, лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата прокуроры нашли оружие и боеприпасы, а также дорогостоящие часы и банковские карты.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил прокурор Виталий Галеру.

«Следствию еще предстоит проверить законность приобретения дорогостоящих предметов, наличие на картах денег и их происхождение», — отметил прокурор.

По его словам, в ближайшее время будет проведена проверка выписок с банковских счетов, а также достоверность разрешения на хранение оружия.