В докладе сената США методы допроса ЦРУ названы "неподобающими"

"Я могу понять стремление ЦРУ рассмотреть все возможные инструменты по сбору разведданных и устранению террористов с поля боя, а политические лидеры и общественное мнение призывали ЦРУ сделать все, чтобы предотвратить новые нападения", — заявила председатель комитета сенатор Дайэнн Файнстайн в предисловии к документу.
"Тем не менее, подобное давление, страх и ожидание дальнейших террористических заговоров не оправдывают, не умеряют и не извиняют неподобающие действия, предпринятые лицами или организациями во имя национальной безопасности", — заявила Файнстайн.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook