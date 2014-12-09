В докладе сената США методы допроса ЦРУ названы "неподобающими"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Доклад сенатского комитета по разведке о деятельности ЦРУ в годы администрации Джорджа Буша-младшего назвал "неподобающими" методы разведывательного управления при допросе подозреваемых в терроризме, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я могу понять стремление ЦРУ рассмотреть все возможные инструменты по сбору разведданных и устранению террористов с поля боя, а политические лидеры и общественное мнение призывали ЦРУ сделать все, чтобы предотвратить новые нападения", — заявила председатель комитета сенатор Дайэнн Файнстайн в предисловии к документу.

"Тем не менее, подобное давление, страх и ожидание дальнейших террористических заговоров не оправдывают, не умеряют и не извиняют неподобающие действия, предпринятые лицами или организациями во имя национальной безопасности", — заявила Файнстайн.