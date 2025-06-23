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Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре

Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре Звуки взрывов раздались в Дохе, сообщает корреспондент ТАСС.
Другие страны
23 июня 2025 г. 21:25
Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре

Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По ее информации, самолеты и корабли покидают регион Персидского залива.

Иранское агентство NourNews утверждает, что базу Аль-Удейд поразили по меньшей мере шесть ракет.

20:56

Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Операция, по ее информации, названа "Известие победы".

Военно-воздушная база Аль-Удейд - одна из двух военных баз к юго-западу от Дохи, также известная как Аэропорт Абу-Нахлах. Здесь размещаются ВВС Катара и США, Королевские ВВС и другие иностранные силы. Также здесь расположен штаб Центрального командования США.

20:43

Звуки взрывов раздались в катарской столице Дохе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.

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