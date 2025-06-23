Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре.
Как передает
По ее информации, самолеты и корабли покидают регион Персидского залива.
Иранское агентство NourNews утверждает, что базу Аль-Удейд поразили по меньшей мере шесть ракет.
Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре.
Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Операция, по ее информации, названа "Известие победы".
Военно-воздушная база Аль-Удейд - одна из двух военных баз к юго-западу от Дохи, также известная как Аэропорт Абу-Нахлах. Здесь размещаются ВВС Катара и США, Королевские ВВС и другие иностранные силы. Также здесь расположен штаб Центрального командования США.
Звуки взрывов раздались в катарской столице Дохе.
Об этом сообщает
По данным Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.