Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре

Звуки взрывов раздались в Дохе, сообщает корреспондент ТАСС.

Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре.

Как передает Report , об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По ее информации, самолеты и корабли покидают регион Персидского залива.

Иранское агентство NourNews утверждает, что базу Аль-Удейд поразили по меньшей мере шесть ракет.

20:56

Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Операция, по ее информации, названа "Известие победы".

Военно-воздушная база Аль-Удейд - одна из двух военных баз к юго-западу от Дохи, также известная как Аэропорт Абу-Нахлах. Здесь размещаются ВВС Катара и США, Королевские ВВС и другие иностранные силы. Также здесь расположен штаб Центрального командования США.

20:43

Звуки взрывов раздались в катарской столице Дохе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.



