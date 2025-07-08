В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на палестинский источник.

Участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в частности положения, касающиеся вывода израильских войск из палестинского анклава и организации доставки гуманитарной помощи.

6 июля ХАМАС и Израиль возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.