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В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа

В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
8 июля 2025 г. 12:35
В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на палестинский источник.

Участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в частности положения, касающиеся вывода израильских войск из палестинского анклава и организации доставки гуманитарной помощи.

6 июля ХАМАС и Израиль возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

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Версия на азербайджанском языке Dohada İsrail və HƏMAS arasında Qəzza zolağı üzrə danışıqlar davam edir

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