В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на палестинский источник.
Участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в частности положения, касающиеся вывода израильских войск из палестинского анклава и организации доставки гуманитарной помощи.
6 июля ХАМАС и Израиль возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.