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В "ДНР" мобилизовали 18-летнего школьника

В "ДНР" мобилизовали 18-летнего школьника В "ДНР" ("Донецкая Народная Республика" - ред.), которая около месяца назад была аннексирована Россией, в начале полномасштабной войны мобилизовали 18-летнего школьника.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 21:39
В ДНР мобилизовали 18-летнего школьника

В "ДНР" ("Донецкая Народная Республика" - ред.), которая около месяца назад была аннексирована Россией, в начале полномасштабной войны мобилизовали 18-летнего школьника.

Как передает Report, об этом в эфире "Дождя" рассказала мать молодого человека Наталья Гладких.

Ее сына Никиту мобилизовали 25 февраля. К ним приехали представители правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности потребовали от Никиты явиться на призывной пункт, чтобы "пройти курс молодого бойца", рассказала Наталья. Из мобилизационного пункта его забрали в Крым. Сейчас он находится в Херсонской области.

"Он ни разу не был дома с 26 февраля и был на передовой. Не доволен ни условиями, ни содержанием", - сказала женщина. По ее словам, ее сын "подавлен", он "видел смерть".

Наталья заявила, что диплом об окончании школы Никите выдали прямо во время службы - на основании прошлых оценок, а также того, что он якобы проходил дистанционное обучение, будучи на передовой. "Это, конечно, неправда", - сказала женщина.

Она обращалась в военкомат, прокуратуру и министерство образования "ДНР", но там ей не дают официальных ответов. В прокуратуре заявили, что возбуждено уголовное дело, но отказались признать ее сына потерпевшим, сославшись на то, что он находится за пределами "ДНР". При этом уехать с фронта молодому человеку не разрешают.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın ilhaq etdiyi "DXR"də 18 yaşlı məktəbli səfərbərliyə cəlb olunub

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