​В Детройте один человек погиб во время протестов, есть задержанные

Один человек погиб, более 40 задержаны при протестах в американском Детройте, после гибели в Миннеаполисе афроамериканца от рук полиции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Detroit News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Крейга.

Крейг подтвердил, что один человек погиб, когда неизвестный открыл огонь из автомобиля среди большого скопления протестующих. Полиция не знает, кто стрелял, но заявляет, что это не были полицейские. Стрелявшего ищут.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на него наручники, затем навалившись в втроем на Флойда, один из них наступил ему коленом на шею. На видео, он несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.