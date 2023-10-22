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В Детройте убили председателя попечительского совета синагоги

В Детройте убили председателя попечительского совета синагоги Председатель попечительского совета синагоги Isaac Agree Downtown Саманта Уолл, находящейся в центре американского города Детройта, была найдена мертвой рядом с собственным домом. На ее теле обнаружены следы множественных ножевых ударов.
Другие страны
22 октября 2023 г. 03:53
В Детройте убили председателя попечительского совета синагоги

Саманта Уолл, председатель попечительского совета синагоги Isaac Agree Downtown, находящейся в центре американского города Детройта, была найдена мертвой рядом с собственным домом. На ее теле обнаружены следы множественных ножевых ударов.

Как передает Report со ссылкой на газету Detroit Free Press, судя по кровавому следу, нападение было совершено в доме убитой. Уолл было 40 лет.

Мэр Детройта Майк Даггэн заявил, что он потрясен смертью "одного из молодых лидеров Детройта".

Согласно изданию, Уолл руководила синагогой с 2022 года. Ранее она участвовала в избирательных кампаниях и была советником некоторых политиков-демократов.

Конгрессвумен Элисса Слоткин, с которой сотрудничала Уолл, сказала, что "убита этой новостью": "Она работала для меня с почти того самого момента, как я стала конгрессвумен. Она помогла нам организовать офис и оказывала помощь во время моего первого срока в Конгрессе США".

Мотивы действий преступника или преступников неизвестны. Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də sinaqoq rəhbəri evinin yanında qətlə yetirilmiş vəziyyətdə tapılıb

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