В десяти штатах Мексики объявили тревогу из-за тропического шторма

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в понедельник тревогу на территории 10 штатов страны в связи с приближением тропического шторма "Дэниэль".

Как передает Report, ведомство сообщило, что тревога разной степени объявлена в Веракрусе, Тамаулипасе, Сан-Луис-Потоси, Идальго, Пуэбле, Тласкале, Кампече, Табаско, Чьяпасе и Оахаке. Наибольшие опасения у специалистов вызывает ситуация в Веракрусе, так как шторм образовался именно у берегов этого штата.

"Дэниэль" сформировался в Атлантическом океане примерно в 150 километрах от города Туспан, порывы ветра достигали 65 километров в час. По данным синоптиков, шторм двигается на северо-запад со скоростью 11 километров в час.