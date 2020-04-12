В Демократической Республике Конго из-за вируса Эбола умер 11-месячный ребенок

Вторая за последние два дня смерть из-за вируса Эбола зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

От заболевания, вызванного вирусом Эбола, умерла 11-месячная девочка, говорится в заявлении мэрии города Бени.

Недалеко от Бени 10 апреля из-за вируса Эбола умер 26-летний мужчина. Эта смерть стала первой за последние более чем 50 суток, в течение которых на востоке ДРК не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Напомним, что власти ДРК и руководство ВОЗ планировали объявить в полночь 12 апреля о завершении длившейся в стране 20 месяцев эпидемии вируса Эбола.