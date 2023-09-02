В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни

На территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Дели установят памятник Абу Райхану Беруни.

На территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Дели установят памятник Абу Райхану Беруни.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Памятник Абу Райхану Беруни предоставит узбекская сторона. Его планируют установить на оживленной площадке, где пересекаются здания юридического факультета, факультетов иностранных языков, дизайна и инноваций, арабо-индийского культурного центра и других подразделений вуза.

Памятник ученому-энциклопедисту станет символом высокого признания его заслуг перед мировым сообществом, в том числе индийским народом.