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В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни

В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни На территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Дели установят памятник Абу Райхану Беруни.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 10:40
В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни

На территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Дели установят памятник Абу Райхану Беруни.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Памятник Абу Райхану Беруни предоставит узбекская сторона. Его планируют установить на оживленной площадке, где пересекаются здания юридического факультета, факультетов иностранных языков, дизайна и инноваций, арабо-индийского культурного центра и других подразделений вуза.

Памятник ученому-энциклопедисту станет символом высокого признания его заслуг перед мировым сообществом, в том числе индийским народом.

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