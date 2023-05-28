В Дели состоялось открытие нового парламентского комплекса

Традиционная церемония открытия нового парламентского комплекса при участии главы правительства Индии Нарендры Моди состоялась сегодня в Дели. Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian.

Традиционная церемония открытия нового парламентского комплекса при участии главы правительства Индии Нарендры Моди состоялась сегодня в Дели. Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian.

Этот комплекс в три раза больше находящегося поблизости старого здания парламента, построенного в 1927 году, которое переоборудуют в музей. В новом комплексе разместятся обе палаты парламента Индии, секретариат и резиденция премьер-министра. Кроме того, он рассчитан на большее количество депутатов.

Ожидается, что в связи с ростом населения Индии к 2026 году народ страны в парламенте будут представлять 1,2 тыс. избранников, в то время как сейчас их - 800.

Строительство нового комплекса осуществлялось под руководством архитектора из штата Гуджарат Бималя Пателя. Оно обошлось в 2,4 млрд долларов США.

Материалы для строительства доставлялись со всех концов Индии, что, по замыслу архитектора, должно отразить культурное и архитектурное разнообразие страны.