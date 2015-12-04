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    В деле о парижском теракте - двое новых подозреваемых

    Имена новых подозреваемых не называются

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Власти Бельгии разыскивают двоих новых подозреваемых в связи с нападениями 13 ноября в Париже. Как сообщает бельгийская прокуратура, подозреваемые предположительно помогли основному подозреваемому Салаху Абдесламу перебраться из Франции в Бельгию, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Имена новых подозреваемых не называются, но прокуратура предупреждает, что они могут быть вооружены.

    Салах Абдеслам, брат смертника Брахима Абдеслама, подорвавшего себя в ночь парижского теракта на бульваре Вольтера, является основным подозреваемым в деле о теракте в Париже в ночь на 14 ноября.

    Незадолго до теракта он был остановлен на границе между Францией и Бельгией, но отпущен по предъявлению французского удостоверения личности.

    Полиция провела уже несколько операций по розыску Абдеслама, но он остается на свободе.

    Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли по меньшей мере 129 человек, еще более 300 получили ранения.

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