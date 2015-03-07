​В Дебальцево найдено 500 тел погибших

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Дебальцево обнаружено 500 трупов мирных жителей, погибших от обстрелов.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

«В докладе не перечислены сотни безымянных жертв, которые остались в Дебальцево. Так, в прошлом месяце 500 трупов было обнаружено после снятия осады – 500 трупов, это в домах и подвалах, в которых люди скрывались от российских обстрелов», — заявила Саманта Пауэр во время заседания Совета Безопасности ООН.

Доклад помощника Генсекретаря ООН по правам человека Шимоновича не учел эти факты, отметила представитель США.

По словам Пауэр, жители Дебальцево подвергались обстрелам войск "ДНР".