В давке у стадиона в Мадагаскаре погибли не менее 12 человек

В давке у стадиона в Мадагаскаре погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 80 пострадали в результате давки на входе в стадион в городе Антананариву.

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