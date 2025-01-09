В давке у храма на юго-востоке Индии погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, около 40 получили ранения в результате давки в очереди за билетами на религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

По меньшей мере шесть человек погибли, около 40 получили ранения в результате давки в очереди за билетами на религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на издание The Tribune, об этом сообщили местные власти.

"Шесть паломников погибли. На данный момент идентифицирован только один человек, остальных опознать пока не удалось", - сказано в распространенном заявлении местной администрации.

Сообщается, что на фестиваль, который начнется 10 января, приехали сотни верующих. Когда ворота храмового комплекса открылись, в толпе образовалась давка из-за стремления получить билеты. Сотрудникам полиции пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.

В больницу попали около 40 человек.