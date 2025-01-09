В давке у храма на юго-востоке Индии погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, около 40 получили ранения в результате давки в очереди за билетами на религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.
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"Шесть паломников погибли. На данный момент идентифицирован только один человек, остальных опознать пока не удалось", - сказано в распространенном заявлении местной администрации.
Сообщается, что на фестиваль, который начнется 10 января, приехали сотни верующих. Когда ворота храмового комплекса открылись, в толпе образовалась давка из-за стремления получить билеты. Сотрудникам полиции пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.
В больницу попали около 40 человек.