В давке на вокзале Нью-Дели погибли минимум 15 человек

По меньшей мере 15 человек, в том числе десять женщин и трое детей, погибли в давке на железнодорожной платформе на вокзале Нью-Дели.

По меньшей мере 15 человек, в том числе десять женщин и трое детей, погибли в давке на железнодорожной платформе на вокзале Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в полиции индийской столицы.

Люди ожидали поезд в город Праяградж, чтобы в отмечаемый в эти дни крупнейший религиозный фестиваль Кумбха-мела совершить ритуальное омовение в Сангаме - месте слияния священных рек Ганг и Ямуна.

Из-за задержки двух поездов подряд платформа оказалась переполнена пассажирами. Давка возникла, когда началась посадка на прибывший железнодорожный состав, в результате чего погибли 15 человек, ранены не менее 10.

Полиция начала расследование инцидента.