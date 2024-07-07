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В давке на музыкальном фестивале в Чехии пострадали 12 человек

В давке на музыкальном фестивале в Чехии пострадали 12 человек Во время давки на музыкальном фестивале в городе Йиглава на востоке Чехии пострадали 12 человек.
Другие страны
7 июля 2024 г. 12:53
В давке на музыкальном фестивале в Чехии пострадали 12 человек

Во время давки на музыкальном фестивале в городе Йиглава на востоке Чехии пострадали 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщила чешская полиция в соцсети X.

"Проблемы на музыкальном фестивале в Йиглаве произошли из-за непогоды. После сбоя в подаче электричества начала вибрировать крыша надувного (концертного) зала. После призыва организаторов покинуть зал, люди в панике бросились к выходу и были травмированы как минимум 12 человек", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря службы спасателей Петра Яначека, в больницу Йиглавы были доставлены семь человек с легкими травмами, полученными в давке при выходе из фестивального зала.

Над Чехией, согласно метеорологам, перемещается холодный атмосферный фронт, который сопровождается ливнями, порывистым ветром и градом.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada musiqi festivalında yaranan izdiham zamanı 12 nəfər xəsarət alıb

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