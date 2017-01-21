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    В Дании запретили браки между несовершеннолетними беженцами

    Закон вступит в силу с 1 февраля

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Парламент Дании принял закон, запрещающий регистрировать браки между лицами моложе 18 лет, в том числе беженцами.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

    Закон также признает недействительными на территории Дании браки между несовершеннолетними, заключенные в других странах.

    Вопрос оказался на повестке дня после доклада министерства интеграции, согласно которому в Дании зарегистрированы 27 несовершеннолетних беженцев, находящихся в браке.

    Закон вступит в силу с 1 февраля.

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