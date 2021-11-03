В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве.

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Согласно опубликованным материалам, ​1 ноября этого года была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц.

"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.