В Дании задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой

Власти Дании задержали мужчину, который подозревается в сборе информации о евреях в Германии в интересах разведки Ирана.

Власти Дании задержали мужчину, который подозревается в сборе информации о евреях в Германии в интересах разведки Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник Associated Press.

В настоящее время задержанный ожидает экстрадиции в ФРГ, где предстанет перед судом. Сроки экстрадиции пока не известны.

По данным германской прокуратуры, мужчина по заданию иранской разведки собирал данные о местах, где собираются евреи в Берлине, и об отдельных лицах, возможно с целью подготовки террористических атак. В частности, в июне он следил за тремя домовладениями в столице Германии.

Подозреваемого задержали еще в минувший четверг в датском городе Орхус. Его имя полностью не разглашается, в СМИ он фигурирует под именем "Али С.".