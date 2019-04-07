В Дании задержали 14 человек в связи со стрельбой в Хёрсхольме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 14 человек задержаны в пригороде Копенгагена, городе Хёрсхольм, по подозрению в причастности к стрельбе, произошедшей в субботу, 6 апреля, вечером.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter полиция острова Зеландия.

"На данный момент 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед (датского города Хёрсхольм)", - отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

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Стрельба произошла в Дании в районе Рунгстеда, есть раненые.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает местная полиция.

Правоохранители не исключают связи случившегося с бандитизмом, однако отмечают, что говорить о мотивах произошедшего рано. О состоянии пострадавших не сообщается.

Очевидцы говорят, что слышали пять или шесть выстрелов. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пишет газета Berlingske.