О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Дании выявили 283 случая заражения "британским" штаммом коронавируса

В Дании выявили 283 случая заражения "британским" штаммом коронавируса Врачи в Дании зафиксировали 283 случая заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.
Другие страны
17 января 2021 г. 18:43
В Дании выявили 283 случая заражения британским штаммом коронавируса

Врачи в Дании зафиксировали 283 случая заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

В субботу сообщалось о 256 инфицированных этим штаммом. При этом врачи отмечают, что анализ образцов так называемого британского штамма занимает больше времени, и поэтому есть некоторое отставание в данных. Кроме того, в субботу институт подтвердил первый случай инфицирования гражданина Дании "южноафриканской" разновидностью коронавируса.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 189 088, число жертв составляет 1 775.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
15 января 2021 г. 14:43
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi