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В Дании ввели налог на вредные для планеты выбросы

В Дании ввели налог на вредные для планеты выбросы В Дании ввели новый налог на вредные для планеты выбросы ради спасения от изменения климата.
Другие страны
24 июня 2022 г. 20:37
В Дании ввели налог на вредные для планеты выбросы

В Дании ввели новый налог на вредные для планеты выбросы ради спасения от изменения климата.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на правительство.

Власти европейской страны считают, что мера поможет снизить объем выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу на 70 процентов.

Министр климата и энергетики Дан Йоргенсен назвал введение такого налога историческим событием.

"Выбросы объемом 4,3 миллиона тонн CO2 будут сокращены к 2030 году, и грязное производство в нашей стране станет значительно дороже, чем экологически чистое", - пояснил он.

Размер налога составит от 750 до 1,1 тысячи датских крон (около 105 или 158 долларов) за тонну углекислого газа. Платить обязаны все компании на территории страны, однако нефтегазовые предприятия получат льготы, подробности о которых не раскрываются.

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