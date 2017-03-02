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    В Дании судят пенсионера-педофила, причастного к изнасилованию более 300 детей

    70-летний житель Копенгагена заказывал изнасилования детей на Филиппинах

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Дании предъявили обвинение 70-летнему пенсионеру, который причастен к 346 случаям изнасилования детей.

    Как передает Report, суд решит судьбу престарелого преступника.

    Мужчина из Копенгагена оформлял "заказы" через Интернет, чтобы жители Филиппин насиловали малолетних под его наблюдением.

    Отмечается, что в ряде случаев насилие над детьми совершали родители. Самым маленьким из жертв едва исполнилось три года.

    Судебный процесс начался 28 февраля. Обвиняемый в данный момент находится под стражей.

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