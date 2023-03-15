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В Дании создадут фонд помощи Украине размером более 1 млрд долларов

В Дании создадут фонд помощи Украине размером более 1 млрд долларов Правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании украинского фонда в размере 7 млрд крон (более 1 млрд долларов) в 2023 году.
Другие страны
15 марта 2023 г. 13:30
В Дании создадут фонд помощи Украине размером более 1 млрд долларов

Правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании украинского фонда в размере 7 млрд крон (более 1 млрд долларов) в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает министерство финансов королевства.

"Цель фонда - нужды Украины, и необходимо, чтобы Дания скоординировала усилия, направленные на военную, гражданскую и деловую поддержку. Стороны также согласны с тем, что Дания должна оставаться в числе стран, которые больше всего поддерживают Украину по объему помощи", - отмечено в сообщении.

На военную поддержку - оружие, технику и обучение - в 2023 году будет направлено 5,4 млрд крон (778 млн долларов). На гражданскую помощь - неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию - выделяется 1,2 млрд крон (173 млн долларов).

Фонд предусматривает также оказание поддержки датским компаниям, которые захотят участвовать в восстановлении Украины. Для этого предусмотрено 400 млн крон (57 млн долларов).

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Версия на английском языке Denmark to create fund to help Ukraine for over $1B

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