В Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии

Датские вооруженные силы уже передали Украине всю свою артиллерию, теперь странам Европы следует направить Киеву хранящиеся на складах боеприпасы.

Датские вооруженные силы уже передали Украине всю свою артиллерию, теперь странам Европы следует направить Киеву хранящиеся на складах боеприпасы.

Как передает Report , об этом заявила в субботу вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

"С датской стороны мы передали всю нашу артиллерию, но боеприпасы все еще есть на складах в Европе. Дело не только в производстве, потому что у нас есть оружие, есть боеприпасы, есть ПВО, которое нам на данный момент даже не нужно. Мы должны доставить это в Украину", - сказала глава правительства.

Фредериксен считает, что Европе следует делать больше, чтобы помочь Украине, вторая годовщина начала конфликта должна ознаменоваться большими пожертвованиями оружия Киеву со стороны Запада. "Мы должны добиться того, чтобы в субботу, когда война продлится уже два года, Украина получила больше поставок. Конкретные поставки по суше", - заявила премьер, уточнив, что речь идет о боеприпасах, артиллерии, ракетах большой дальности, беспилотниках и многом другом. "Хочу подчеркнуть, что в субботу должны быть новые поставки, новые пожертвования, военная техника для Украины, а не дополнительные слова. Слова не решат эту ситуацию", - добавила она.

По мнению датского премьера, в долгосрочной перспективе Украину необходимо принять в ЕС и НАТО.