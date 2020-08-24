О нас
Report Georgia

В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки

В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки Глава датской военной разведки Ларс Финдсен снят с занимаемого поста из-за нарушений, выявленных контрольным органом "Надзор за службами разведки" в работе его ведомства.
Другие страны
24 августа 2020 г. 20:49

Глава датской военной разведки Ларс Финдсен снят с занимаемого поста из-за нарушений, выявленных контрольным органом "Надзор за службами разведки" в работе его ведомства.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

В представленном TET докладе говорится, что начиная с 2014 военная разведка предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Были выявлены случаи, когда служба не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков. Кроме того, она обвиняется в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Доклад TET среди прочего основан на сведениях, полученных от одного или нескольких информаторов в ноябре прошлого года. Кроме Ларса Финдсена, от работы были отстранены еще 2 высокопоставленных сотрудника военной разведки.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что назначила комиссию для проверки фактов из доклада TET.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя
Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя
24 августа 2020 г. 19:11
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
23 августа 2020 г. 21:21
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30

Последние новости

20:49
В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки Другие страны
20:40
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Внешняя политика
20:19
Трамп утвержден кандидатом в президенты США Другие страны
20:04
Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом Индивидуальные
19:44
Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедного - это бессовестность Внутренняя политика
19:27
Минобороны представило предметы, изъятые у армянского диверсанта Нагорно-карабахский конфликт
19:11
Президент: Зачастую государственные чиновники не могут вести себя Внутренняя политика
18:56
В Турции оценили стоимость нового газового месторождения Энергетика
18:56
Количество умерших от COVID-19 в Грузии достигло 18 В регионе
18:40
Стал известен первый импортер российской вакцины от COVID-19 Здоровье
18:21
Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с "Челси" Футбол
18:06
Эти лица освобождены от коммунальных выплат  Социальная защита
17:55
Исследователи из США создали необычную вакцину от коронавируса Наука и образование
17:43
Азербайджанские танкисты в конкурсе с точностью уничтожили цели Армия
17:37
ФотоАзербайджанские школьники завоевали 1 золото и  3 серебра Наука и образование
Вся новостная лента