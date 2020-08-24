В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки

Глава датской военной разведки Ларс Финдсен снят с занимаемого поста из-за нарушений, выявленных контрольным органом "Надзор за службами разведки" в работе его ведомства.

Глава датской военной разведки Ларс Финдсен снят с занимаемого поста из-за нарушений, выявленных контрольным органом "Надзор за службами разведки" в работе его ведомства.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

В представленном TET докладе говорится, что начиная с 2014 военная разведка предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Были выявлены случаи, когда служба не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков. Кроме того, она обвиняется в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Доклад TET среди прочего основан на сведениях, полученных от одного или нескольких информаторов в ноябре прошлого года. Кроме Ларса Финдсена, от работы были отстранены еще 2 высокопоставленных сотрудника военной разведки.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что назначила комиссию для проверки фактов из доклада TET.