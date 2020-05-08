В Дании к июню снимут все ограничения по COVID-19

Политические партии Дании договорились отменить в июне почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, откроются музеи, кинотеатры и другие общественные места.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости"сообщает местное издание Local.

С 8 июня в стране начнется "третья фаза" отмены ограничений: в Дании откроются зоопарки, языковые школы, музеи, театры, художественные галереи, кинотеатры, будут доступны летние развлечения. Тогда же до 50 человек смогут собираться вместе.

"Четвертая фаза" начнется в начале августа. В этом месяце власти откроют университеты и другие учебные заведения, ночные клубы и дискотеки, спортивные залы, аквапарки и бассейны. Единственное существенное ограничение, которое будет действовать до конца августа, - это запрет на мероприятия с участием более 500 человек.

При этом с 18 мая в Дании начнут работать кафе и рестораны, а также бары и пабы, однако число людей в заведениях по-прежнему ограничено. Учащиеся смогут вернуться в школы - вопросы об этом должны решать власти на местах. Также в стране откроются школы и библиотеки, но границы останутся закрытыми для въезда иностранцев как минимум до 1 июня.

По последней информации, в Дании выявлено 10 083 случая заражения, из этого числа выздоровели 7 711 человек и 514 скончались.