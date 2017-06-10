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    В Дании сбежавший бык ранил шесть человек

    Пострадали четверо детей и двое взрослых

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На ежегодной выставке рогатого скота в датском городке Оденсе сбежавший бык ранил шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

    В результате побега парнокопытного животного пострадали четверо детей и двое взрослых.

    По заявлениям местной полиции, среди пострадавших четыре девочки, чей возраст варьируется от 11 месяцев до 7 лет. Двое из детей в экстренном порядке были госпитализированы.

    50-летняя женщина и 58-летний мужчина, побывавшие под копытами животного, отделались многочисленными ушибами и ссадинами.

    Рогатый беглец впоследствии был пойман. 

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