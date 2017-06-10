В Дании сбежавший бык ранил шесть человек

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На ежегодной выставке рогатого скота в датском городке Оденсе сбежавший бык ранил шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В результате побега парнокопытного животного пострадали четверо детей и двое взрослых.

По заявлениям местной полиции, среди пострадавших четыре девочки, чей возраст варьируется от 11 месяцев до 7 лет. Двое из детей в экстренном порядке были госпитализированы.

50-летняя женщина и 58-летний мужчина, побывавшие под копытами животного, отделались многочисленными ушибами и ссадинами.

Рогатый беглец впоследствии был пойман.