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В Дании решили убить 25 тысяч цыплят

В Дании решили убить 25 тысяч цыплят Власти Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме
Другие страны
17 ноября 2020 г. 07:59
В Дании решили убить 25 тысяч цыплят

Власти Дании решили убить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме.

Как передает Report, об этом сообщает Ekstra Bladet со ссылкой на датское управление ветеринарии и пищевых продуктов.

Это первый случай, когда птичий грипп был обнаружен среди кур с 2016 года. Ранее он обнаруживался в различных местах, особенно в Ютландии, среди диких птиц. Случаев заражения птичьим гриппом среди людей пока не выявлено.

Поголовье домашней птицы будет уничтожено, вокруг зараженной фермы будет создана трехкилометровая зона, где будут действовать особые ограничения на все птичьи стада, и будет создана 10-километровая зона, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких птиц и птичьих стад.

"Вспышка птичьего гриппа в домашних стадах чрезвычайно серьезна для стада и представляет угрозу для всех владельцев птицеводческих хозяйств, поскольку болезнь имеет высокий уровень смертности", — приводятся слова ветеринара Датского ветеринарно-продовольственного управления Джона Ларсена.

Кроме того, власти приостановили минимум на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Однако торговля со странами ЕС может продолжаться, как и раньше.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о решении уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. По словам премьер-министра, у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.

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