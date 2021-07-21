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В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных

В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных Власти Дании разрешили беременным вакцинироваться от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Датское агентство здравоохранения.
Другие страны
21 июля 2021 г. 12:45
В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных

Власти Дании разрешили беременным вакцинироваться от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Датское агентство здравоохранения.

"У беременных риск тяжелого протекания инфицирования коронавирусом повышен, а заражение во время беременности может увеличить риск преждевременных родов. Агентство после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "информация, полученная из стран, начавших такую вакцинацию препаратами американских компаний Pfizer и Moderna, в том числе из США и Канады, показала, что прививка эффективна и безопасна для беременных и находящихся в утробе матери детей, а также для кормящих матерей и получающих материнское молоко детей".

Вакцинироваться рекомендовано прежде всего во время второго и третьего триместров беременности, но также и в первом триместре после консультации с врачом.

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