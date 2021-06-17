В Дании разрешат вакцинировать детей в возрасте 12-15 лет

Управление здравоохранения Дании приняло решение дать возможность детям 12-15 лет сделать прививку от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Сёрен Брустрем.

Управление здравоохранения Дании приняло решение дать возможность детям 12-15 лет сделать прививку от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Сёрен Брустрем.

"У детей в возрасте 12-15 лет будет возможность сделать прививку от COVID-19, - отметил он. - Вероятно, это произойдет в сентябре, когда все группы старше 16 лет будут вакцинированы".

В ближайшие месяцы ведомство изучит международный опыт и данные по безопасности вакцинации детей и молодежи, прежде чем начинать иммунизацию.

Еврокомиссия (ЕК) 31 мая разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.