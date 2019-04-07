​В Дании произошла перестрелка, погиб человек

Датская полиция задержала 14 человек после перестрелки в городе Рунгстед, в результате которой один человек погиб, несколько были ранены, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщает в воскресенье телеканал SVT.

"Четырнадцать человек в возрасте 20-32 лет задержаны в связи со стрельбой в Рунгстеде. Полиция расследует их возможную причастность к произошедшему", - говорится в сообщении в официальном Twitter полиции.

Напомним, что инцидент произошел в субботу вечером. На пресс-конференции, которая прошла позднее, представители полиции заявили, что перестрелка носила криминальный характер.