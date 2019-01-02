В Дании произошла крупная железнодорожная авария, есть погибшие

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии, произошедшей из-за сильного торможения грузового состава на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyyet, об этом говорится в сообщении для прессы полиции Фюна.
"Несколько человек погибли после железнодорожной аварии на мосту Большой Бельт. Мост закрыт", - сообщила полиция Фюна.
Отмечается, что пострадали восемь человек.
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