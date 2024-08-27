В Дании продолжится сокращение госадминистрации

Правительство Дании проведет масштабное сокращение государственной администрации, в ходе которого будут уволены около 1 тыс. служащих, должности которых не являются значимыми для функционирования госаппарата.

Правительство Дании проведет масштабное сокращение государственной администрации, в ходе которого будут уволены около 1 тыс. служащих, должности которых не являются значимыми для функционирования госаппарата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов страны Николай Ваммен.

"Правительство намерено ограничить ненужную администрацию и с этой целью заключило соглашение с коммунами и регионами о сокращении расходов на администрацию. Высвобожденные средства пойдут на финансирование существенного увеличения зарплат большого числа работников здравоохранения", - сказал глава минфина.

Министр также отметил, что в 2024 году правительство уже провело сокращение госаппарата, которое обеспечит ежегодную экономию в размере 400 млн крон (около $60 млн).