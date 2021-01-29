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В Дании продлили ограничения в связи с пандемией до конца февраля

В Дании продлили ограничения в связи с пандемией до конца февраля Правительство Дании продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, до 28 февраля.
Другие страны
29 января 2021 г. 07:01
В Дании продлили ограничения в связи с пандемией до конца февраля

Правительство Дании продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, до 28 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на пресс-конференции сообщила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Текущие ограничения для предотвращения распространения коронавируса продлены на три недели, до 28 февраля, - отметила она. - Мы не можем смягчить эти меры, к сожалению". При этом власти рассмотрят вопрос возвращения в школу учащихся младших классов.

По словам премьера, отменить ограничения не позволяет быстрое распространение новых мутаций коронавируса. "Мы видели, как быстро новая мутация может вывести ситуацию из-под контроля, следовательно, мы не можем ослабить ограничения. Даже когда мы делаем больше прививок, мы должны быть осторожны. Поэтому такой быстрой отмены ограничений, как это было прошлой весной, мы не увидим", - сказала министр.

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