В Дании представили новое коалиционное правительство

Датский премьер Метте Фредериксен в четверг представила новое коалиционное центристское правительство, сформированное по итогам ноябрьских парламентских выборов.

Датский премьер Метте Фредериксен в четверг представила новое коалиционное центристское правительство, сформированное по итогам ноябрьских парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

Новым главой МИД стал экс-премьер Ларс Расмуссен, пост министра обороны получил лидер либералов Якоб Эллеман Йенсен.

Всего в правительстве 23 министерства. Социальные демократы, которых возглавляет премьер Фредериксен, получили 11 портфелей глав ведомств, либералы - семь, а Умеренная коалиционная партия - пять.

Выборы в Дании состоялись 1 ноября. По их итогам у трех сформировавших коалицию большинства партий 89 мест из 179 мест в парламенте. Их также поддерживают четыре депутата, представляющих Гренландию и Фарерские острова.