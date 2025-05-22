В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на европейские СМИ, "за" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.

Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 - 69 лет, к 2040 - 70 лет.

Отметим, что в настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.

Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране. Профсоюзы в свою очередь критикуют данные меры.