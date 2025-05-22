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В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году Парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.
Другие страны
22 мая 2025 г. 18:56
В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на европейские СМИ, "за" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.

Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 - 69 лет, к 2040 - 70 лет.

Отметим, что в настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.

Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране. Профсоюзы в свою очередь критикуют данные меры.

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