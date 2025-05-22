В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на европейские СМИ, "за" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.
Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 - 69 лет, к 2040 - 70 лет.
Отметим, что в настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.
Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране. Профсоюзы в свою очередь критикуют данные меры.