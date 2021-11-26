В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса

Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило датское радио в пятницу со ссылкой на представителей управления.

"Несмотря на то, что большая часть населения Дании уже вакцинирована, и мы достигли целей ревакцинации, этого недостаточно для того, чтобы остановить пандемию. Поэтому детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса", - отметила замруководителя управления Хелене Пробст, слова которой приводит радио.

По данным властей, очень часто вирус распространяется от детей к родителям и старшему поколению, поэтому необходимо сформировать иммунитет среди детей. Кроме того, дети стали болеть чаще и тяжелее, прежде всего, школьники. Рекомендации управления соответствуют тем, что дает европейское бюро лекарственных средств – прививку датским детям можно будет сделать вакциной Pfizer.