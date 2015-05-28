​В Дании объявлены досрочные парламентские выборы

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В среду, 27 мая, премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт сообщила, что 18 июня в стране пройдут досрочные парламентские выборы, передает Report.

"Дания находится в лучшей форме, чем это было в 2011 году", - заявила Торнинг-Шмидт после того как правительство повысило прогнозы по экономическому росту и пообещало выделить дополнительные средства для социальной сферы.

Несмотря на то, что Торнинг-Шмидт обратилась к датчанам с просьбой предоставить ей новый мандат для проведения реформ в стране, результаты опросов показывают, что Социал-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр, проиграет выборы.

Результаты опроса газеты Berlingske говорят о том, что партии правящей в данный момент коалиции получат 46,7%. Тогда как их оппоненты, либерально-консервативная партия Венстре во главе с Ларсом Лекке Расмуссеном наберет 53,3%, - передает Bloomberg.