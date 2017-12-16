В Дании на 4 года легализовали использование марихуаны в медицинских целях

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Дании на четыре года легализовал использование медицинского каннабиса для пациентов с сильными хроническими болями. Как сообщает Report, данная мера введена в качестве эксперимента, а её эффективность будет оценивать группа исследователей.

«С 1 января пациенты, например с хроническими болями или сильной тошнотой после химиотерапии, смогут получить назначенный доктором медицинский каннабис ... Теперь мы можем помочь пациентам с непереносимыми болями безопасным и законным способом», — заявила министр здравоохранения страны Эллен Тране Нёрби.

Отмечается, что датские врачи получили рекомендации по выдаче рецептов. Также уточняется, что определено число предприятий, которым будет разрешено производить медицинский каннабис.