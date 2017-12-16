В Дании на 4 года легализовали использование марихуаны в медицинских целях

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Дании на четыре года легализовал использование медицинского каннабиса для пациентов с сильными хроническими болями. Как сообщает Report, данная мера введена в качестве эксперимента, а её эффективность будет оценивать группа исследователей.
«С 1 января пациенты, например с хроническими болями или сильной тошнотой после химиотерапии, смогут получить назначенный доктором медицинский каннабис ... Теперь мы можем помочь пациентам с непереносимыми болями безопасным и законным способом», — заявила министр здравоохранения страны Эллен Тране Нёрби.
Отмечается, что датские врачи получили рекомендации по выдаче рецептов. Также уточняется, что определено число предприятий, которым будет разрешено производить медицинский каннабис.
News DepartmentАвтор новости
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